Avançado venezuelano chega ao Tondela por empréstimo

O venezuelano Matias Lacava chega ao Tondela por empréstimo da Academia Puerto Cabelo. "A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com a Academia Puerto Cabello para o empréstimo do atleta Matías Lacava", anuncia o clube beirão.

Segundo a nota de imprensa, "o extremo venezuelano, de 19 anos, é internacional jovem pela Vinotinto e passa, a partir de agora, a ser mais uma opção para o treinador" do Tondela, Pako Ayestarán.

"Estou feliz com este novo desafio na minha carreira. Pelo Tondela passou um grande companheiro meu, o Jhon Murillo, e quando falei com ele disse-me muito bem do clube. Venho para ajudar e evoluir", afirmou o jogador aos órgãos de comunicação do Tondela.

Matias Lacava chega por empréstimo "válido até ao final desta temporada" e junta-se ao extremo direito Javier Avilés que também chegou ao Tondela por empréstimo neste mercado de inverno, em que o clube também assumiu a saída de Simone Moratore e Jhon Murillo.