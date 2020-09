Avançado chega do Guingamp para reforçar o Tondela

Em jogos para campeonatos de futebol, Souleymane Anne fez o seu percurso profissional em equipas francesas como o Guingamp, Aurillac Arpajon, Angoulême, Fréjus Saint-Raphael ou USM Saran.

O avançado Souleymane Anne é reforço do Tondela, tendo assinado contrato até 2022, adiantou esta terça-feira a SAD do clube da I Liga.

"Souleymane Anne é oficialmente reforço do Tondela. O atacante, de 22 anos, transfere-se do EA Guingamp, assinando um contrato válido até 2022 com o nosso clube", anuncia a SAD, na página oficial do clube.

Ponta de lança, nascido em França e com dupla nacionalidade (França e Mauritânia), Souleymane Anne "é internacional A pela Mauritânia, país que já representou inclusive na CAN2019".

Em jogos para campeonatos de futebol, Souleymane Anne fez o seu percurso profissional em equipas francesas como o Guingamp, Aurillac Arpajon, Angoulême, Fréjus Saint-Raphael ou USM Saran.

"Estou feliz por estar aqui. Foi com muita alegria que recebi esta oportunidade, mas também com o sentimento de responsabilidade. A partir de agora sou mais um para ajudar. O meu foco está em poder adaptar-me rapidamente para contribuir para o sucesso da equipa", afirmou o jogador aos canais de comunicação do clube "beirão".

Soleymane Anee junta-se assim a Enzo Martinez, Medioub, Mario González, Salvador Agra, Pedro Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau, Naoufel Khacef e Bebeto no lote dos reforços do clube.

Para esta época, o Tondela também trocou de treinador, com o espanhol Pako Ayestarán a substituir o compatriota Natxo González.