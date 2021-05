Antiga figura do Tondela viu marca ser igualada: "Não o conheço, mas fico feliz"

Mario González é o melhor marcador do Tondela, de sempre, no campeonato

Atualmente no Samsunspor, Tomané tem seguido o clube beirão e deseja que superem a melhor marca, não só de golos, como de pontos conquistados no campeonato.

O golo de Mario González no Bessa, na sexta-feira, levou o espanhol a igualar o máximo de golos que um atleta marcou pelo Tondela, numa época, desde que o clube chegou ao principal escalão do futebol português. O ponta de lança tem agora 14 golos marcados, tantos quantos Tomané apontou em 2018/19.

"Fico feliz. Não conheço o Mario, mas fico feliz por ele e fico mais feliz pelo Tondela, é sempre bom ter avançados e que façam golos. O Mario tem feito boa época", garante Tomané, atual jogador do Samsunspor (Turquia). Para o português, González "é um jogador diferente" de si, "mais de área, refinado nesse sentido", avaliou.

A diferença no registo destes dois goleadores reside no facto de González ter apontado os 14 golos no campeonato, Tomané marcou 12 no campeonato e dois na Taça de Portugal. Assim, o atual atleta do Tondela é quem tem mais golos marcados pela equipa no campeonato da I Liga.

O avançado português viu o jogo do Tondela frente ao Boavista, na sexta-feira passada, e estava a torcer pela vitória da equipa beirã, para que "batessem o recorde de pontos do meu tempo": os 38 pontos que a equipa conseguiu no final de 2017/18, época em que Tomané também estava no plantel.

Ainda não atingiram essa marca de pontos, mas a "permanência está mais que garantida", na perspetiva do ponta de lança luso. "O Pako disse que não estava garantido, mas para mim está garantido. 36 pontos acho que chegam." De qualquer forma, "o Tondela está cada vez melhor, espero que faça 40 pontos e para o ano 43 ou 44, para não estar até à última a sofrer... até perde a piada o Tondela não ir até à última", brincou.