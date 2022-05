"Agarrar a oportunidade com as duas mãos e cerrar os dentes para combater o FC Porto"

Nuno Campos, treinador do Tondela, na antevisão da final da Taça de Portugal que disputa este domingo face ao FC Porto

Preparação da final depois da descida de divisão: "Era um jogo que queríamos preparar de outra forma. Houve uma desilusão grande pelo que se passou no jogo anterior, porque a quatro minutos do fim tínhamos os objetivos conseguidos. Depois desse jogo, no primeiro dia não foi fácil preparar a final, mas preparámos bem esta final. Sabemos bem o poderio do FC Porto, é o campeão nacional, bateu o recorde de pontos e o Sérgio [Conceição] fez um ótimo trabalho. Em cinco anos ganhou três campeonatos e é de louvar isso. O FC Porto é favorito, mas temos chances. Temos uma grande alma e uma vontade enorme de disputar este jogo para ganhar. É isso que vamos fazer."

Tondela motivado para fazer história: "Temos de aproveitar este jogo como uma grande oportunidade para todo este grupo e para a região. Temos de agarrar esta oportunidade com as duas mãos e cerrar os dentes para combater o poderio do FC Porto. O adversário é mais forte, mas também sabemos que, se defendermos bem, temos as nossas chances."

Estádio do Jamor: "Sou um privilegiado porque já venho a este estádio desde criança, como adepto. Como jogador, tive ainda ao privilégio de vir aqui disputar uma final, depois como treinador adjunto do Braga e agora como treinador principal. Tentei passar um pouco dessa experiência que tenho aos jogadores. Eles têm de agarrar esta oportunidade, porque pode acontecer só uma vez na carreira. Pessoalmente, quando entro aqui o coração bate um pouco menos do que quando aqui estive como jogador do Campomaiorense [em 1999], mas sinto que é um momento histórico para o clube, mas ainda podemos fazer mais história. Foi difícil chegar aqui e tenho de dar uma palavra ao treinador anterior [Pako Ayesterán], porque teve uma grande peso nesta chegada à final. Mas o grande mérito é dos jogadores que estão aqui desde o início. Esta final é para eles desfrutarem."

Possível ida às competições europeias: "Temos é de pensar neste jogo, sabendo que nos pode levar à Europa, mas também pode mudar a carreira dos jogadores, porque pode aparecer um clube de outra dimensão. Têm de jogar para ganhar, sabendo que esta final pode mudar a vida e dois ou três jogadores. Por vezes um jogador faz um golo, é a estrela do jogo e faz um contrato que não tem nada a ver com aquele que tem. É tudo uma questão de oportunidades."

Sobre a Ucrânia: "A Ucrânia está no meu coração por muitas razões. Falei há alguns dias com pessoas que estão lá, amigos, e é difícil para mim falar sobre a Ucrânia e sobre as pessoas. São como meus irmãos. Estão a passar por um momento difícil, com muita pressão, e quando pensamos que temos problemas, não temos nenhum. O futebol é um jogo, fazemos o que gostamos e estive três anos na Ucrânia com estas pessoas incríveis. Para mim, é difícil falar nesta altura. São como um irmão e, quando assim é, sentimos a dor como se fosse nossa. Espero que isto passe em breve."

Estratégia: "Uma final é um jogo de detalhes, mas também de alguma paciência. Sabemos que vamos sofrer, que vamos passar por momentos difíceis, mas só com união e como verdadeira equipa é que vamos disputar a final para ganhar. Estamos preparados para sofrer, mas também para aproveitar as oportunidades que tivermos".