A prioridade de Nuno Campos em Tondela: "Temos de criar uma equipa a defender melhor"

Redação com Lusa

Num vídeo publicado no canal do Tondela no Youtube, o novo técnico da equipa beirã disse que, para isso, tem de "organizar a equipa, mas também saber que, todos unidos", o Tondela tem de "defender melhor"

O novo treinador do Tondela, Nuno Campos, assumiu hoje pretender trabalhar para ter uma equipa a cometer menos erros e com mais defesa, em declarações aos meios de comunicação do clube da Liga Bwin.

"Se estamos numa situação em que somos a defesa mais batida, então o nosso foco para estes poucos dias para trabalhar com a equipa tem de ser mais por aí", admitiu Nuno Campos.

Num vídeo publicado no canal do Tondela no Youtube, o novo técnico da equipa beirã disse que, para isso, tem de "organizar a equipa, mas também saber que, todos unidos", o Tondela tem de "defender melhor".

"Então, temos de criar uma equipa a defender melhor e uma equipa que comete menos erros. Este aspeto é fundamental para ser mais conciso e para conseguir melhores resultados num curto espaço de tempo", defendeu.

Nuno Campos não poupou elogios ao clube que hoje o recebeu, e com o qual assinou até ao final desta época, e reconheceu o "talento que existe na equipa" que está agora sob o seu comando, além de acreditar que vai "sair desta situação difícil" em que se encontra.

"Temos de, todos nós, todas as pessoas envolvidas no clube, assim como os adeptos, criar um ambiente e uma atmosfera muito positivos, de forma a equipa sentir para sair de uma situação difícil, sublinhou.

Pelo meio, o técnico de 46 anos, natural de Lisboa, apontou os "vários pontos" do Tondela que "devem ser enaltecidos", destacando o seu ADN, já que "é a única equipa, a par dos três 'grandes', que nunca desceu" da Liga Bwin, desde que lá chegou, e isso "faz acreditar com unhas e dentes" que é possível.

O técnico, que assumiu hoje o seu primeiro treino junto dos atletas do Tondela, apelou também a "todas as pessoas" para marcarem presença no próximo sábado no Estádio João Cardoso, na receção ao Arouca.

"Para que os adversários sintam algum receio vir a este estádio jogar, que sintam que vai ser mais difícil eles passarem neste estádio, fruto dos nossos adeptos estarem connosco, fruto da envolvência que se cria à volta da equipa, apoiem a equipa do primeiro ao último minuto", desafiou.

Nuno Campos disse que "isso faz também acreditar que uma tarefa, que é árdua, vai ser bem sucedida", já que, lembrou, "não há muito tempo para trabalhar" para este jogo que "é a primeira de várias finais" até acabar o campeonato.

O técnico é o sexto treinador do Tondela desde que o clube subiu à Liga Bwin, em 2015, na altura sob o comando do técnico Quim Machado, seguindo-se Petit, Pepa e os espanhóis Natxo González e Pako Ayestarán.

O Tondela, que soma 21 pontos e ocupa a 16.ª posição, lugar do "play-off" para a manutenção na Liga Bwin, recebe no sábado, pelas 15h30, o Arouca, que contabiliza mais um ponto e ocupa o 15.º lugar, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.