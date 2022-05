Rafael Barbosa, avançado do Tondela, falou, esta sexta-feira, aos jornalistas acerca da final da Taça de Portugal, diante do FC Porto. Os beirões preparam o jogo no Luso.

Despromoção: "Essa semana já passou. Estamos muito focados na Taça de Portugal, um momento único. Há que desfrutar e dar tudo pelo clube. Não falamos mais na descida. De momento, pensamos só na Taça de Portugal e em fazer história neste clube."

Adeptos: "A despromoção dá-nos força para mostrarmos a nossa qualidade e para darmos tudo pelos adeptos e pelas pessoas que nos ajudaram."

Sobre o FC Porto: "Sentimos que é o mais difícil, até porque acabou de se sagrar campeão nacional. Ainda assim, vamos entrar a 200 por cento."

Hipóteses do Tondela: "É uma final, a bola é redonda e tudo pode acontecer. Isto é 50/50."