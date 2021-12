Zamalek quer vir a Portugal resolver o caso Shikabala e não só

Shikabala jogou no Sporting entre 2013 e 2015

Caso estende-se há vários anos, mas pode estar perto de ficar resolvido

O processo entre o Sporting e Shikabala pode estar perto do fim. Amir Mortada Mansour, diretor do Zamalek, vai viajar para Portugal, no sentido de resolver o caso.

O Tribunal Arbitral do Desporto condenou o clube egípcio a pagar 1,2 milhões de euros de indemnização ao emblema leonino.

"Começámos a falar com os clubes portugueses Sporting e Marítimo a fim de negociar os casos que têm contra nós na FIFA. Estamos a tentar marcar uma data para viajarmos, no sentido de tentar pôr fim a isto", afirmou o dirigente do Zamalek.

O clube egípcio está ainda obrigado a pagar um milhão de euros ao Marítimo, na sequência do negócio a envolver Mohamed Ibrahim.