Youth League: Sporting vence o Dortmund graças a reviravolta

Sporting começou a perder, mas reagiu rápido

O Sporting está mais vivo do que nunca na Youth League. A equipa leonina venceu o Dortmund esta quarta-feira, por 3-2, em Alcochete, e deixou para trás a equipa alemã, ao alcançar os oito pontos, subindo ao segundo lugar do Grupo C da competição, com um ponto a mais que os alemães.

Bynoe-Gittens marcou primeiro para o Dortmund, no minuto 22. Mas, Youssef Chermiti, avançado de apenas 17 anos, deixou tudo igual, aos 26'. Miguel Menino, aos 56', e Rodrigo Ribeiro, aos 81', ampliaram. Fink diminuiu a vantagem portuguesa no final do jogo (90'+3).

Na última jornada, a 7 de dezembro, a equipa leonina vai jogar fora de casa com o Ajax (líder do grupo com 10 pontos), enquanto o Dortmund recebe em casa o Besiktas. Para garantir o apuramento, os leões precisaram vencer a equipa neerlandesa em Amesterdão para não depender do resultado do Dortmund-Besiktas.