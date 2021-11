Youth League: Sporting perde em casa contra Besiktas e cai para terceiro

Desaire em Alcochete por 1-2 contra o último classificado do grupo

Não foi uma jornada positiva para o Sporting na Youth League. Os jovens leões não foram além de uma derrota por 1-2, em casa, diante do Besiktas.

Os turcos marcaram por duas vezes antes do intervalo, por intermédio de Yagci e Demir, com o guardião leonino, Callai, a não ficar nada bem na fotografia. Na segunda parte, o Sporting só marcou por uma vez, através de um autogolo de Cisse, apesar de toda a pressão sobre a defesa contrária.

Com este resultado e com a vitória do Ajax sobre o líder Dortmund, o Sporting acaba a jornada em terceiro do seu grupo, um lugar que não dá apuramento direto ou playoff. O Besiktas conquistou os três primeiros pontos na Youth League.