Youth League: Sporting-Liverpool joga-se três dias depois do embate com o FC Porto

Sporting-Liverpool marcado para as 13h00 do dia 14 de março. No dia 11, os leões defrontam o FC Porto, para o campeonato de juniores.

O jogo entre Sporting e Liverpool, a contar para os quartos de final da Youth League, ficou marcado para dia 14 de março (terça-feira), às 13h00.

Esse encontro, que poderá ditar a primeira presença dos leões na meia-final da prova, surge logo depois do importante compromisso dos sub-19 no campeonato, no dia 11, contra o FC Porto.

O Sporting bateu o Ajax por 5-1 nos oitavos de final, com golos de Fatawu (3), Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro e voltará a ter o apoio forte dos adeptos no Aurélio Pereira, em Alcochete, para o futuro desafio.