Youth League: Sporting empata com o Dortmund na Alemanha

O Sporting empatou esta terça-feira com o Dortmund, na Youth League

O Sporting empatou na tarde desta terça-feira com o Dortmund (0-0), em jogo a contar pela segunda jornada do grupo C da Youth League. Foi o segundo empate consecutivo dos leões na competição.

Na primeira jornada, a equipa do técnico Filipe Pedro já havia empatado em casa com o Ajax (1-1). Com o resultado, os leões somam agora dois pontos e ocupam o terceiro posto do grupo, atrás do Ajax (quatro pontos), que esta terça-feira venceu o Besiktas (3-1), e do Dortmund (também quatro pontos).

A equipa turca ainda não somou pontos e é a lanterna-vermelha do grupo. O Besiktas, inclusive, é o próximo adversário do Sporting na competição, no próximo dia 19 de outubro, em Istambul.