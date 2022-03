Youth League: nova data e local para o Dínamo Kiev-Sporting

Turma sub-19 ucraniana, afetada pela guerra, está na Roménia há vários dias sob ajuda do líder do Steaua, que providenciou campos para treino, além de alimentação e hospedagem

Uma consequência (desportiva) da guerra na Ucrânia. O jogo sub-19 entre o Dínamo de Kiev, clube da capital ucraniana, e o Sporting, relativo aos "oitavos" da Youth League, vai ocorrer no Estádio Rapid, em Bucareste, a 7 de abril.

O Dínamo de Kiev, impossibilitado de utilizar instalações no próprio país devido ao conflito bélico, está a trabalhar na Roménia desde 23 de março, sob ajuda do presidente do Steaua Bucareste, Gigi Becali, que cedeu espaços do clube.

O dirigente providenciou campos do centro de treinos do emblema da capital romena, assim como alimentação e hospedagem, à formação de sub-19 do Dínamo Kiev, que teve o encontro com o Sporting sucessivamente adiado.

O desafio da Youth League entre os emblemas ucraniano e português esteve inicialmente agendado para 2 de março, em Kiev. O vencedor desta eliminatória defrontará o Benfica nos "quartos" da jovem competição europeia.