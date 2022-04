Youth League: Aurélio Pereira, Amorim e nenhum representante do futebol profissional do Benfica

Aurélio Pereira assistiu ao dérbi da Youth League e recebeu abraço de Rúben Amorim.

O caçador de jovens talentos de futebol, Aurélio Pereira, assistiu esta quarta-feira ao dérbi Sporting-Benfica, da UEFA Youth League, no estádio com o seu nome, onde recebeu um abraço de Rúben Amorim antes do pontapé de saída.

Na Academia de Alcochete, onde exerceu funções durante vários anos, Aurélio Pereira viu a equipa da casa ser goleada pelo eterno rival, por 4-0, mas recebeu o efusivo cumprimento do técnico principal do clube, uma das muitas figuras da cúpula do futebol verde e branco presentes no Estádio Aurélio Pereira.

Ladeado por Amorim, no lado esquerdo, e pelo presidente Frederico Varandas, no lado direito, o antigo funcionário do Sporting foi recebendo muitos cumprimentos ao longo do jogo, mas o entusiasmo foi esmorecendo à medida que o Benfica ia aumentando a vantagem no marcador.

Dois talentos que "escaparam" à "malha" de deteção do Sporting fizeram a diferença, Pedro Santos e Diego Moreira, que, com dois golos cada um, aniquilaram o sonho dos jovens leões de chegar, pela primeira vez, à final four da UEFA Youth League.

Impressionaram, por certo, o homem que descobriu e lapidou diamantes como Paulo Futre, Luís Figo, Cristiano Ronaldo e muitos outros jogadores que conquistaram o mundo do futebol, após cumprirem a formação no clube de Alvalade, com a proteção de Aurélio Pereira.

Os ecos das suas exibições terão chegado, também, à direção benfiquista, que não se fez representar por nenhum elemento ligado ao futebol profissional, o que se explica, disse uma fonte do clube à agência Lusa, por se encontrarem todos em Liverpool, onde os encarnados defrontam os "reds" nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Quanto a Rúben Amorim, o treinador esteve acompanhado por toda a equipa técnica do futebol sénior e terá reparado mais nas exibições apagadas de Flávio Nazinho e Dário Essugo, assim como nos "lampejos" fulgurantes de Gonçalo Esteves, jogadores que trabalham diariamente sob a sua alçada.

Também na bancada, a apoiar os companheiros de trabalho, que foram chamados a reforçar a equipa que disputa a Champions dos sub-19, estiverem os jogadores da equipa principal Luís Neto, Pedro Porro e Matheus Nunes.

Aqueceram para o dérbi dos mais crescidos, da I Liga, que se joga no domingo, no Estádio José Alvalade, onde estará também o habitual speaker de serviço do recinto, João Botas, e a mascote Jubas, ambos chamados esta quarta-feira a reforçar a estrutura fora das quatro linhas, em Alcochete.

Até por ser o primeiro de sempre numa competição europeia de futebol, o dérbi dos sub-19 dava ares de jogo grande, mesmo no perímetro da Academia Sporting, onde mais de uma hora antes se instalou o "caos" no trânsito, nas vias de acesso ao recinto.

Uma operação policial a cerca de 500 metros da entrada, na qual só passavam adeptos com bilhete ou pessoal acreditado para o desafio evitou confusões de maior, mas não impediu o apoio das claques dos "leões", ainda que sem bandeiras e sem pirotecnia.