Youssef Chermiti só atrás de Cristiano Ronaldo

Avançado é o segundo jogador mais novo a marcar fora pelo Sporting, ficando apenas atrás do antigo melhor do mundo e também formado nos leões

O Sporting só fez um remate enquadrado com a baliza do Rio Ave, a única vez que tal aconteceu nesta edição da Liga, mas esse tiro de Chermiti bastou para a vitória. E o pontapé de pé direito entrou para a história: por ser o primeiro golo do atleta, mas também por fazer de Chermiti o segundo jogador mais novo do século a marcar fora de portas.