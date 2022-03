Youngtimers desmente Ricardo Oliveira: "Não há conversações com o Sporting"

Ricardo Oliveira, candidato à presidência do Sporting

Candidato à presidência do clube leonino falou de um investimento de 150 a 200 milhões.

Ricardo Oliveira, candidato à presidência do Sporting, garantiu que o fundo que poderá vir a investir no Sporting, caso seja eleito no próximo sábado, é a Youngtimers, intenções esses desmentidas pela própria esta quarta-feira, em comunicado.

Em entrevista concedida à "Lusa", o concorrente à direção leonina falou de um potencial investimento de 150 a 200 milhões de euros, ele que foi oficialmente nomeado CEO da subsidiária Youngtimers Sports AG no passado dia 24 de fevereiro.

"O Conselho de Administração da Youngtimers AG distancia-se das notícias sobre um possível envolvimento da empresa com o clube de futebol português Sporting. (...) Ricardo da Silva Oliveira, CEO da Youngtimers Sports, foi citado como fazendo falsas declarações. A empresa não manteve conversações com o Sporting, nem mandatou Ricardo da Silva Oliveira para realizar tais conversações. A empresa distancia-se claramente das declarações feitas ou mal citadas e dos rumores que surgiram, não tencionando envolver-se com o Sporting", pode ler-se.

"A candidatura de Ricardo da Silva Oliveira à presidência da Sporting é um compromisso pessoal e não tem qualquer relação com o seu cargo de diretor executivo da Youngtimers Sports", acrescenta.