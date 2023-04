Yannick Djaló acredita na continuidade de Amorim: "É aquilo que o Sporting quer"

Antigo avançado dos leões marcou presença na homenagem a Manuel Fernandes, em Sarilhos Grandes.

Yannick Djaló, antigo extremo formado no Sporting, marcou presença na homenagem realizada a Manuel Fernandes na terça-feira, em Sarilhos Grandes, mostrando confiança na continuidade de Rúben Amorim no comando dos leões na próxima época, dizendo que o perfil do técnico encaixa em Alvalade.

"Creio que vai continuar. Rúben Amorim é uma pessoa bastante direta nos discursos e acho que se fosse o caso... estaríamos aqui já com algumas certezas da saída. E acho que ele vai continuar. Até porque é o homem certo no lugar certo e a pessoa indicada para aquilo que é a filosofia do clube", defendeu o antigo internacional português, que terminou a carreira em 2018.

Djaló também mostrou crença numa temporada 2023/24 bem mais positiva do que a atual: "Esta época não tem corrido bem, é verdade, mas é inegável aquilo que ele tem feito ao longo deste tempo. Já fomos campeões, esta época não está a ser tão positiva, mas para o ano será melhor".

"É um treinador que aposta nos jovens, que olha para a formação, é aquilo que o Sporting quer. Uma pessoa com caráter, cinco estrelas, com quem tenho felizmente tenho relação pessoal e admiro bastante", completou.

É de referir que Yannick Djaló e Rúben Amorim foram colegas de equipas na temporada 2011/12, quando ambos coincidiram no Benfica.