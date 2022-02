Palavras de Guardiola são xeque-mate para a saída de Matheus Nunes: "Valorizam o jogador"

Guardiola elogiou o oito e Nélson, ex-leão que jogou em Inglaterra, diz que na Premier ninguém vai ficar indiferente. Treinador do Manchester City surpreendeu com grande elogio ao internacional português e rapidamente o seu nome voltou a ser falado no país de Sua Majestade. No verão ingleses voltam à carga.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, considerou Matheus Nunes, 23 anos, dos melhores médios do mundo, numa frase descontextualizada, no seguimento de elogios ao miolo leonino e à forma como moldam o estilo de jogo da equipa e, em particular, após falar em "corredores inteligentes", em alusão às mudanças de velocidade e acelerações do médio nas transições.

Certo é que o catalão assumiu admiração pelo internacional português e, segundo Nélson, antigo leão que jogou em Inglaterra no Aston Villa, as suas palavras não vão deixar ninguém na Premier League indiferente e funcionarão como um "xeque-mate" para a sua saída no verão.