Wolves vão perder defesa e apontam a Gonçalo Inácio

Clube da Premier League, cuja equipa tem como treinador o português Bruno Lage, tenta aferir condições pelo defesa-central, que considera ser o substituto perfeito do marroquino Saiss

Gonçalo Inácio está na lista do Wolverhampton para a próxima temporada. Sabe O JOGO que o defesa do Sporting é equacionado como alvo de transferência neste defeso e que uma investida pode estar para breve.

Bruno Lage quer definir rapidamente o seu onze base e a saída de Saiss, que era titular indiscutível nos Wolves desde que chegou em 2016, abriu uma vaga no eixo. O marroquino de 32 anos acabou contrato e já informou que não vai prosseguir no clube da Premier League e Inácio é tido como uma alternativa perfeita, pois também é canhoto e está rotinado a jogar no esquema de três centrais, que tem muitas semelhanças entre Sporting e Wolverhampton, sendo que se destaca pela velocidade em comparação direta com o antigo dono da posição nos lobos.

Contrato: Inácio renovou e está blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros

Inácio está blindado por uma cláusula de 45 milhões de euros e Rúben Amorim conta com ele para a próxima temporada. O Sporting não está disposto a facilitar o negócio, já que entende que uma possível chamada ao Mundial do Catar seria benéfica para a valorização do ativo.

Para já, ao que o nosso jornal apurou, o Wolverhampton teria até 30 milhões de euros para abordar o defesa, um pouco ao jeito do montante que estabelece como razoável para começar as negociações por Palhinha. Os leões, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, não querem que os dois jogadores sejam envolvidos no mesmo negócio e quanto a Inácio não há intenção de facilitar a saída, até porque a oficialização de Nuno Mendes permitiu um encaixe que relaxa a SAD verde e branca para futuras transferências até ao final do defeso.

Saída: apesar do interesse dos Wolves em Palhinha, Sporting pretende negócios separados

Recorde-se que, de Inglaterra, também já o Manchester United observou atentamente Inácio, mas terá a prioridade de arrumar os excedentários primeiro, antes de avançar por centrais. O Newcastle, ainda durante a temporada 2021/22, esboçou a tentativa de recrutar o ativo (ver caixa).

Ao que O JOGO apurou, o clube de Bruno Lage quer definir rapidamente o onze base e tenciona avançar com uma oferta na ordem dos 30 milhões, o que será curto para o leão pensar em vender.

Em 2022/23, Inácio será indiscutível a jogar pela esquerda, permitindo que Matheus Reis, que é o seu substituto direto, possa ser opção na ala. Ainda está Marsà à espreita e terá oportunidades na equipa principal.

