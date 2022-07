Wolves devolveram Trincão, mas ficaram com parte do passe do jogador

Clube inglês pagou taxa de cedência que lhe deu parte do passe do extremo que o Sporting deseja

O Wolverhampton comunicou que Francisco Trincão regressará ao Barcelona, confirmando a notícia avançada por O JOGO de que não exerceria a cláusula de opção de compra cifrada nos 30 milhões de euros.

No entanto, há novidades no processo de transferência do extremo, isto porque ao ter pago uma taxa de empréstimo pelo criativo, que só agora foi retirada dos cofres ingleses por ter decidido não avançar para a compra, os Wolves ficam com 20% duma mais-valia do canhoto.

Nesse sentido, o negócio com o Sporting segue difícil, porque o Barcelona, vendo a margem de lucro reduzir, mantém a bitola dos 20 M€ após um ano de empréstimo.

A notícia avançada pelo "ExpressandStar" é uma indicação de como o negócio por Trincão continua difícil: o Barcelona tem-se mantido irredutível nas conversações com o Sporting e não aceita um empréstimo com cláusula de compra obrigatória abaixo dos 20 milhões de euros, um valor elevado para as hostes leoninas e particularmente difícil de pagar após apenas um ano de cedência.

Os leões vão tentar baixar o preço do alvo, atleta definido por Rúben Amorim como prioridade para o ataque. "Obrigado pelo teu contributo e boa sorte para o futuro, Francisco", pôde ler-se nas redes sociais dos Wolves, uma despedida após os 30 jogos feitos sob a égide de Bruno Lage, pelo qual marcou três golos. Trincão apresenta-se hoje no início dos trabalhos dos catalães para ser avaliado por Xavi. O Barça prefere vender, mas há a hipótese do jogador ser integrado para suprir a falta de extremos.