Wolverhampton iguala a parada e Palhinha tem o futuro nas mãos

Fulham tem princípio de acordo com o Sporting e só falta o sim do médio, que escolherá o próximo passo da carreira.

A saída de João Palhinha do Sporting com destino a Inglaterra está por horas. O médio tem a palavra final para que a transferência se realize, sendo que está perto de cumprir o sonho de jogar na Premier League. O Fulham, orientado pelo treinador Marco Silva - já falou com o jogador para que este aceite o desafio lançado pelo clube e está confiante na resposta positiva do médio -, avançou com uma proposta de 20 milhões de euros pagos a pronto, valor que o Sporting aceitou e que vai ao encontro das expectativas dos dirigentes leoninos.

O princípio de acordo existe, sabe O JOGO, faltando somente o "sim" do jogador para que a transferência seja concretizada. Apesar de ter ganho a dianteira, o Fulham, como é sabido não está sozinho: o Wolverhampton corre ainda para tentar igualar a proposta. Mesmo não tendo ainda conseguido vender Rúben Neves - uma transferência que será feita mais tarde ou mais cedo e por muitos milhões -, os Wolves que, optaram pelo jogo de paciência com o Sporting, vão agora para o último ataque a Palhinha tentando comprar o jogador antes de fazer receitas com vendas.

Ao que foi possível apurar, Marco Silva sabe que ainda não pode festejar a contratação do médio mesmo que o clube tenha já o princípio de acordo com o Sporting, porque a entrada dos Wolves em cena poderá influenciar a decisão de Palhinha.

O atleta que finalizou a sua formação em Alcochete, vindo do Sacavenense, está de férias no Dubai e medirá as consequências da mudança com a sua família, no entanto a possibilidade de abandonar no final da época a equipa era um desejo de longa data e, como noticiámos, houve um acordo junto do técnico Rúben Amorim para voltar a ter minutos como titular nos últimos dois meses da época de modo a valorizar-se para o período do defeso.

Rúben Amorim estava preparado para perder o atleta, tendo identificado Ugarte como seu sucessor natural. No verão de 2021, o Sporting apontava à cláusula de rescisão, cifrada nos 60 milhões de euros, mas o camisola 6 perdeu o lugar de titular na Seleção, desvalorizando-se, e tem vindo a reafirmar à SAD a vontade de sair.