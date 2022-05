Wolverhampton avança por Palhinha: Dendoncker pode ser fulcral no negócio

Clube inglês está interessado no médio leonino e prepara proposta de 25 milhões de euros. Lázio estará interessada em Dendoncker e a eventual transferência faria entrar dinheiro importante para o clube treinado por Bruno Lage ir ao mercado e atacar o sportinguista

João Palhinha está na mira do Wolverhampton de Bruno Lage, clube que está, para já, na linha da frente pela aquisição do médio. Avançam o "Molineux News" e o "Express and Star" que o clube inglês procura uma solução para o meio-campo e que, para já, estaria disposto a investir 25 milhões em Palhinha.

O médio, que recuperou a titularidade na fase final da temporada, jogando de início nos cinco derradeiros encontros do campeonato, está a ser seguido pelos responsáveis do Wolverhampton, que preparam-se para colmatar saídas no centro do terreno.

A iminente despedida de Rúben Neves leva a que o Wolverhampton procure uma alternativa para a posição mais recuada do meio-campo e o próprio interesse da Lázio em Dendoncker poderia permitir entrada de dinheiro fresco para reinvestir na posição, isto porque o belga estará interessado na mudança para Itália, podendo fazer com que o Wolves receba perto de 25 M€.

A intenção do clube inglês é mesmo antecipar as saídas dos seus jogadores, procurando segurar João Moutinho, que acaba contrato, por mais duas temporadas, e caso receba dinheiro com a transferência de Dendoncker teria forma de aumentar a proposta por Palhinha.

O camisola 6 tem uma cláusula de rescisão de 60 M€, mas o Sporting coloca os 30 M€ como primeira fasquia para negociar. O Tottenham privilegia, para já, outros alvos.