Winilson Lopes assina contrato de formação com o Sporting

Winilson Lopes, extremo de 14 anos do Sporting

Extremo leonino tem apenas 14 anos de idade, está em Alcochete há três épocas e idolatra o internacional português Tiago Tomás

Winilson Lopes assinou, esta terça-feira, um contrato de formação com o Sporting, pelo que se tornou no mais recente jovem jogador a fazê-lo. O extremo, de 14 anos de idade, está a evoluir na Academia de Alcochete há três temporadas.

No momento da assinatura do documento timbrado, o jovem futebolista, visivelmente satisfeito pelo feito alcançado, traçou um futuro a longo prazo com a camisola verde e branca vestida.

"Estou muito feliz por assinar este contrato. Levar este emblema ao peito é muito importante para mim e espero chegar longe no Sporting. Quero chegar à equipa principal e ser mais um para ajudar", afirmou Winilson.

O futebolista leonino descreveu-se aos meios do clube como um "extremo direito rápido" e revelou não ter uma preferência nas tarefas ofensivas em campo. "Gosto tanto de marcar golos como de fazer assistências", referiu.

Winilson Lopes tem como maior referência o jovem internacional português Tiago Tomás, avançado do Sporting, porque, além do "percurso ascendente" no clube de Alvalade, "é esforçado e gosta de trabalhar".