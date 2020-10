Wendel abre via para Paulinho: Sporting prepara última investida

Questões políticas deixam de o ser caso o leão bata o valor em causa, dando a Rúben Amorim o grande desejo para este mercado. Não obstante, SAD precisa de realizar novo encaixe ainda no atual exercício

O tempo escasseia, o Sporting tem fechada a saída de Wendel para o Zenit, a troco de 20 milhões de euros, mas ainda terá tempo para uma última investida sobre o grande desejo de Rúben Amorim para esta janela, Paulinho, ponta de lança que veste à Braga.

Ao que O JOGO apurou, a administração liderada por Frederico Varandas, ainda em conflito político com António Salvador pelo incumprimento no pagamento da transferência do treinador, vai tentar jogar não só com a vontade do futebolista em sair para o Sporting e voltar a trabalhar com Rúben, mas também com o valor da cláusula de rescisão, fixada nos 15 milhões de euros e não nos 30 M€, como inicialmente foi propalado.

Por todo o historial, os arsenalistas não vão aceitar libertar o futebolista por um valor abaixo do legalmente exigido, mas os verdes e brancos, com as garantias dadas pelos russos por Wendel, ganham aqui outros argumentos financeiros, não obstante de se verem obrigados a fazer outra venda - não já, mas até final do exercício.

Amorim recusou abordar o nome de Paulinho na conferência de antevisão ao embate com o Portimonense, hoje, no Algarve, mas como oportunamente escrevemos, o goleador do Braga tem sido um dos pontos em que o técnico tem insistido junto da restante estrutura para o futebol, até então reticente pela falta de liquidez e também pelo contexto entre clubes.

"Se Paulinho seria um bom reforço? Já falei disso. Ficou claro. Quero é os meus jogadores focados. A única forma de dar a volta às situações é ganhar jogos. O que estava tudo bem, no caminho correto, de repente com uma derrota passou a tudo errado. Não interessa quem vai ou quem fica. Amanhã [hoje] teremos onze para ganhar e a partir daí jogo a jogo, a ver até onde vamos", explicou o técnico, que pode, no último suspiro do mercado, receber uma bela prenda, que na última época apontou 25 golos em 48 encontros.



Wendel viaja este domingo após exames em Lisboa

No que a Wendel diz respeito, apurou O JOGO que está tudo certo entre clubes e também entre os russos e o médio, que nas próximas horas vai viajar para São Petersburgo já depois de ter cumprido a habitual bateria de exames médicos em Lisboa - realizou-os no sábado. Está, naturalmente, fora da visita a Portimão. "Não sei enquanto não for oficial, mas o que sei é que não tive o Wendel no treino e como tal não deve estar apto", atirou Amorim na conferência de imprensa. O internacional olímpico vai assinar um contrato de cinco temporadas.