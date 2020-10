Wendel a caminho de Moscovo e Sporting encaixa mais uns milhões

Transferência para o Zenit pode acabar nos 24 milhões fruto de objetivos, todos fáceis de concretizar

Wendel é esperado nas próximas horas em São Petersburgo, na Rússia, onde vai oficializar a sua transferência para o Zenit, que pagará ao Sporting 20 milhões de euros pela operação, salvaguardando a administração liderada por Frederico Varandas mais quatro milhões através de objetivos - pessoais e coletivos -, todos de fácil concretização.

Era previsto que o brasileiro, de 23 anos, tivesse viajado ainda ontem, mas problemas relacionados com o visto acabaram por atrasar o processo, que hoje deve ficar concluído com a assinatura do contrato que o vai ligar aos russos por cinco temporadas.

O Sporting garante também uma importante verba para equilibrar as contas e, muito provavelmente, fazerem uma última investida no mercado de transferências, sendo Paulinho, ponta de lança do Braga, um dos grandes desejos do treinador Rúben Amorim.