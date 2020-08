Wanderson: negociação está difícil mas Sporting admite subir a parada

Leões admitem subir ligeiramente a verba já oferecida.

A negociação de Wanderson não é um processo fácil para os leões, mas a verdade é que, segundo O JOGO apurou, há ainda capacidade, mediante determinadas condições, para uma aproximação aos valores pretendidos pelos russos do Krasnodar para libertarem o jogador, no mínimo dez milhões de euros (M€).

Para já, os responsáveis leoninos colocaram em cima da mesa 7 M€, mas com pagamentos devidamente faseados, com a dívida a ser saldada ao longo de mais de duas temporadas.

É precisamente o pressuposto do parcelamento do pagamento que tem de estar, na ótica do emblema emblema de Alvalade, subjacente a uma nova proposta. Mas para adquirir Wanderson, extremo de 25 anos dotado de atributos para criar desequilíbrios no corredor central e nas zonas de finalização, o corpo diretivo de Frederico Varandas conta com o desejo do jogador de abandonar o Krasnodar, depois de três temporadas bem-sucedidas e que suscitaram igualmente o interesse de outros emblemas, concretamente o Zenit.

Os atuais campeões russos têm Wanderson debaixo de olho, já fizeram chegar o seu interesse ao jogador e ao Krasnodar, que, por isso mesmo, não abre a porta a uma redução da verba compensatória pelo jogador para valores abaixo dos 10 M€. O atleta de 25 anos aguarda para já com expectativa o desenrolar das negociações, que serão certamente um processo demorado. Wanderson, recorde-se, na temporada que findou apontou três golos nos 28 encontros em que participou, nos quais fez 2446 minutos. Do seu passado constam passagens por Krasnodar, Salzburgo, Getafe e Lierse, ele que se formou no Ajax.