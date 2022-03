Wanderson deixou a Rússia e foi sondado pelo Sporting, mas preferiu voltar ao Brasil

Pai do avançado do Krasnodar diz que foi contactado pelos leões, mas o filho quis o Internacional.

Wanderson, avançado de 27 anos, dos russos do Krasnodar, recebeu uma sondagem do Sporting, mas preferiu voltar ao Brasil para representar o Internacional de Porto Alegre por empréstimo.

"Tivemos sondagens do Lyon e do Sporting. Mas ele estava decidido que queria voltar para o Brasil. O Internacional fez-nos uma proposta, e nós já tínhamos dado a nossa palavra aos dirigentes do clube", explicou Wanberto, pai do jogador, acrescentando que prevaleceu a vontade do avançado na decisão.

"Outra equipa até tentou atravessar-se [o Flamengo], mas nós já tínhamos dado a palavra ao Internacional. Nem colocámos a hipótese de ouvir outra proposta", finalizou.

Refira-se que a FIFA autorizou os jogadores estrangeiros que atuam em clubes russos a continuarem as suas carreiras noutros países, dado o conflito deste país com a Ucrânia. Wanderson tem dupla nacionalidade, brasileira e belga, e não teria qualquer problema de ordem burocrática para atuar no Sporting. O avançado assinou pelo Internacional de Porto Alegre, mas há muitos outros jogadores com o futuro praticamente definido fora da Rússia.