Vizela-Sporting: clube leonino condenado a pagar 4 590 euros

O Sporting será obrigado a pagar uma multa de 4 590 euros devido a "comportamento incorreto do público" e "agressões graves a espetadores e outros intervenientes",

O Conselho de Disciplina da FPF anunciada esta terça-feira as conclusões sobre os incidentes que marcaram a parte final do Vizela.Sporting, de a 16 de janeiro, partida da Liga Bwin.

O CD tinha instaurado um processo disciplinar a ambos os clubes pela confusão que sucedeu junto aos bancos de suplentes na fase final e no relvado, após o apito final do árbitro.

O Sporting terá de pagar uma multa de 4 590 euros devido a "comportamento incorreto do público" e "agressões graves a espetadores e outros intervenientes". O Vizela é sancionado com multa de 1 581 euros.

Os incidentes geram ainda processos a elementos de ambas as equipas: no Vizela, Pedro Albergaria (diretor-desportivo) e Alexandre Rodrigues (enfermeiro); Emanuel Ferro e Adélio Cândido (adjuntos) no lado do Sporting.

O dirigente do clube minhoto foi ainda multado em 204 euros, a mesma quantia que pagará Alexandre Rodrigues. Emanuel Ferro pagará 510 euros de multa e Adélio, que tinha entrado em campo num momento em não estava autorizado, viu o auto ser arquivado.