"Vitória sobre o Rio Ave confirmou que o Sporting ficará à frente do eterno rival"

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, sublinha a onda de apoio à equipa leonina, que está cada vez mais perto do título nacional.

Miguel Braga, porta-voz do Sporting, assina esta sexta-feira um comentário no site do clube de Alvalade em que destaca a concretização do objetivo leonino de chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22, confirmada nesta 31.ª jornada da Liga NOS, com o triunfo sobre o Rio Ave (2-0).

Depois de enaltecer as palavras recentes de Nuno Dias, técnico campeão europeu de futsal pelo clube verde e branco, Miguel Braga salienta ainda que o Sporting vai terminar o campeonato à frente do seu "eterno rival", aludindo ao Benfica:

"(...) A equipa de Rúben Amorim conseguiu mais uma vitória, com uma exibição personalizada e segura em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Para trás ficou mais um recorde - 31 jogos seguidos na mesma época sem conhecer o sabor da derrota -, e um enorme golo de Paulinho; agora o foco está novamente no próximo jogo, frente ao Boavista, em nossa casa. Concentração, humildade e muito trabalho é a receita em que a equipa se especializou. Dar continuidade ao que tem sido conquistado está na mente de todos. Esta vitória, apesar de valer "apenas" três pontos deixou-nos também duas certezas: a conquista do objetivo delineado no início da época - a entrada direta na Liga dos Campeões - e que o Sporting ficará à frente do seu eterno rival na classificação do Campeonato Nacional de futebol, feito que não acontece desde a época 2008/2009", refere o porta-voz dos leões, que deixa uma palavra para a onda de apoio que se tem feito sentir em redor da equipa orientada por Rúben Amorim:

"Uma última palavra para o Sporting que saiu à rua: que orgulho é ver pessoas de todas as idades vestidas a rigor com a camisola do leão, com a esperança restituída num clube unido e mais forte. Onde vai um, temos mesmo de ir todos", remata Miguel Braga.