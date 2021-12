Vitória do Sporting no dérbi correu a Europa e foi vista como um "aviso"

Leões defrontam o Ajax na próxima terça-feira, para a Champions.

A imprensa dos Países Baixos deu amplo destaque ao triunfo leonino sobre o Benfica, por 3-1, já numa perspetiva do embate de terça-feira contra o Ajax. "O Sporting ganhou confiança para defrontar o Ajax, escreve o Voetbal Primeur. "Já o FC Update escreve que os leões deram "um forte aviso ao Ajax".

Mas o dérbi foi comentado um pouco por toda a Europa. Em Espanha, por exemplo, Sarabia foi o homem em destaque. "Mas que loucura é esta?", escreve o Diario As, a propósito do golo apontado pelo avançado espanhol, que assim começa a "abrir a porta para o Mundial do Catar". Já os catalães do Sport lembraram que esta foi "a segunda vez em menos de um mês" que Sarabia bate Vlachodimos", depois de lhe ter marcado pela seleção de Espanha contra a da Grécia a 11 de novembro. O Mundo Deportivo, por sua vez, noticia o dérbi com ênfase no treinador do Benfica, realçando no título o "clamor contra Jesus".

Em França, o L"Équipe lembrou que "há seis anos que o Sporting não se impunha com números tão pesados" em casa do Benfica e o Le Figaro assinalou que os leões "dominaram fortemente" o velho rival. O RMC escreve que foi "um dérbi intenso" e, no Brasil, a Globoesporte dá destaque a "Jesus vaiado", lembrando o interesse do Flamengo no seu regresso ao Brasil.