Virgínia assinala estreia em Alvalade: "Sensação indescritível..."

Guardião, cedido pelo Everton, ainda não tinha atuado com o leão ao peito no reduto verde e branco

Dono da baliza do Sporting na receção ao Famalicão, na passada terça-feira, o português João Virgínia expressou um sentimento de felicidade por ter disputado o primeiro jogo no Estádio José Alvalade, salientando a presença da massa adepta.

"[Estou] muito feliz pela minha estreia em casa e logo com uma vitória que nos deixa mais próximos de um dos objetivos. A sensação de vestir a camisola do Sporting perante os nossos adeptos é indescritível", escreveu o guardião no Instagram.

Cedido por empréstimo pelo Everton esta temporada, João Virgínia atuou pela primeira em Alvalade ao serviço da equipa do Sporting durante o jogo relativo à segunda jornada do grupo C da Taça da Liga, vencido ante o Famalicão, por 2-1.

A estreia do jovem guarda-redes português, de 22 anos, ocorrera no passado dia 5 de outubro, durante a terceira eliminatória da Taça de Portugal, perante o Belenenses, tendo deixado a baliza intacta (0-4).