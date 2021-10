Vinagre e Tiago Tomás dão show de superbikes no Restelo

Confira a avaliação individual feita por O JOGO aos jogadores do Sporting na partida com Os Belenenses, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

João Virgínia 5

Uma estreia na baliza leonina com um par de intervenções dignas de nota, aos 35" e aos 45"+1" onde não comprometeu. O pouco trabalho ajudou-o a manter-se sereno.



Ricardo Esgaio 6

Não fosse uma distração aos 53", onde não se apercebeu de uma movimentação de Clé e não teria tido falhas de peso no jogo.



Gonçalo Inácio 6

De regresso à competição foi um pilar seguro no eixo defensivo do Sporting, bem coordenado com Esgaio e Feddal. Aos 44" teve o golo na cabeça mas falhou o alvo.



Feddal 7

Imponente no jogo aéreo e rasteiro, ainda foi capaz de servir, de cabeça, Tiago Tomás para o 0-2. Muito tranquilo e atento.



Gonçalo Esteves 6

Na sua estreia pelos leões deixou indicações muito positivas, ainda que perante um adversário de garras curtas e que não o forçou a particular esforço defensivo. No ataque, mostrou-se desenvolto e ainda teve ocasião de marcar, aos 60".



Rúben Vinagre 7

Em alta rotação pela esquerda ao longo de toda a partida, destroçou a defensiva belenense e causou sucessivos sobressaltos com os seus cruzamentos bem medidos. No primeiro, deu a Tiago Tomás a abertura do marcador.



Ugarte 6

Sólido na intermediária leonina, fechou caminhos e foi determinante no anular da construção dos anfitriões. Jogou simples e com eficácia.



Daniel Bragança 6

Bom entendimento com Ugarte, contribuiu para a segurança geral dos leões na intermediária. Bons passes.



Pedro Gonçalves 5

Notou-se alguma natural falta de ritmo e, por isso, também foi menos preponderante do que é habitual. Mesmo assim, isolou Tiago Tomás aos 44" e quase marcou, de livre, aos 53".



Jovane 6

Mexido à procura de espaços, em particular nas costas dos defensores contrários destacou-se no penálti ganho aos 77" e num passe, aos 89", onde serviu Nuno Santos, ele que aos 14" também assustara Marcelo.



Pedro Porro -

Pouco tempo em campo dado que saiu lesionado.



Nuno Santos 6

Entrada que mexeu com a equipa. Bateu o canto para o 0-2, ganhou o penálti aos 77" e fez, ainda, um golo de grande penalidade.



Matheus Reis 5

Cumpriu a tarefa defensiva sem reparos.



Matheus Nunes 5

Ajudou a refrescar a equipa e a defender, com o jogo mais do que resolvido.



João Goulart -

Sem tempo para se mostrar, valeu pela estreia.