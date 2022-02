"Vim para o Sporting para me sentir importante outra vez", admite Sarabia

Pablo ​​​​​​​Sarabia, avançado do Sporting emprestado pelo PSG, foi o convidado do podcast "ADN de Leão".

Melhor balneário? "Difícil... É que no último ano do Sevilha o balneário era muito bom, e este também. Mas porque há jogadores muito jovens e creio que com o tempo vamos perdendo a vontade de fazer piadas. Cada um tem os seus problemas, tem filhos, deixamos de desfrutar tanto o tempo no clube. Aqui ainda há muita essa "ilusão". Fizeram-me sentir bem desde o primeiro momento."

Entrosamento com um balneário campeão? "Muito bom. Vim numa altura estranha... Assinei dia 31 e estava com a seleção, só vim dia 12 ou 13. Estive esses dias a saber que era do Sporting, mas só tinha falado um pouco com o treinador, com o Adán, com o Porro, um pouco com o Feddal... mas sem ter tido relação cá com ninguém. Quando cá cheguei correu muito bem."

À espera de vir para o Sporting? "Foi no último dia de mercado. Tivemos de esperar porque foi um mercado difícil, devido à covid-19. A possibilidade do Sporting apareceu três dias antes do fecho de mercado. Houve uma mudança de mentalidade, pois estava a pensar no PSG. Creio que era o momento de sair, não estava confortável, tinha tido lesões e não tinha um bom feeling com o treinador. Decidi ir embora, era o melhor a fazer, para me sentir importante outra vez.

Quer continuar cá? Quais são os objetivos? "A curto prazo, viver o momento, porque estou muito feliz. Jogo, estou bem, conheço uma cidade bonita que me encanta. Sabia que havia um bom grupo, o que conseguiram no ano passado, o que o treinador tem feito... não é nada fácil. Queria recuperar as sensações que não tinha em Paris. Recuperei-as e estou bem. Estamos na Champions, será difícil mas vamos tentar passar... O meu objetivo é ir ao Mundial."