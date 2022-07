Villarreal fez treino na Academia do Farense antes de defrontar Sporting

Espanhóis são o próximo adversário da equipa de Rúben Amorim na pré temporada

A equipa do Villarreal CF, que, durante esta quinta-feira, defronta o Sporting, realizou esta manhã, na Academia do Sporting Clube Farense, uma sessão de treino suave antes de arrancar para Lisboa.

As formações espanhola e portuguesa trocaram uma recordação, com Unai Emery e o gestor desportivo do Farense, André Jorge, a trocarem uma pequena lembrança.