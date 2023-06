Viktor Gyokeres está referenciado pelo Sporting e custa entre 15 e 20 milhões

SAD trabalha para satisfazer a pretensão de Rúben Amorim, que deseja um ponta-de-lança goleador para concorrer com Paulinho e Chermiti na próxima temporada.

Rúben Amorim pretende ver o plantel de 2023/24 reforçado com mais um ponta-de-lança para concorrer com Paulinho e Chermiti e a SAD trabalha nesta fase para concretizar o desejo do treinador. Com vários nomes em carteira, o Sporting tem Viktor Gyokeres, avançado sueco de 24 anos do Coventry, referenciado.

Descoberto pelo Brighton, clube que o contratou na Suécia, Gyokeres mudou-se para o Coventry há três temporadas, transferindo-se em definitivo apenas em 2021/22. E desde aí somou 40 golos e 17 assistências ao serviço do clube que fechou 2022/23 no quinto lugar do Championship. Esta época, o internacional sueco somou 22 golos e fez 12 passes decisivos, o que o colocou na mira dos verdes e brancos.

O clube leonino já sabe, contudo, que não terá tarefa fácil para contratar o ponta-de-lança, por quem o emblema britânico pede nesta fase um valor entre os 15 e os 20 milhões de euros. A concorrência é muita e a Imprensa inglesa já deu conta do interesse de clubes como Newcastle, Wolverhampton, Everton, Crystal Palace e West Ham. Contudo, o jogador termina contrato em 2024, algo que poderá limitar também as exigências do Coventry.