Vietto rumo ao Al Hilal: confira os milhões que renderá ao Sporting

SAD recusou a primeira oferta, pois o valor não era suficientemente atrativo, nem o momento era o ideal, mas refez as contas: liberta-se do atleta mais caro e poupa 14 M€ em salários com um suplente

O Sporting recusou a primeira investida dos sauditas do Al Hilal por Luciano Vietto, mas, segundo O JOGO apurou, vai aceitar a segunda proposta que lhe foi colocada em cima da mesa, próxima dos oito milhões de euros (M€). A mesma é irrecusável para o atleta e os responsáveis leoninos, sensíveis a esse facto, mas também ao de o camisola 10 ser o jogador mais bem pago do plantel e não ter estatuto de titular, abriram as portas à negociação do passe do argentino.

O Al Hilal foi firme na abordagem e nos valores apresentados às partes envolvidas, dando 48 horas aos responsáveis leoninos para que estes se pronunciassem sobre a proposta, algo que já foi feito no sentido da aceitação. Vietto, esse, perante o peso de um vencimento progressivo que lhe permitirá auferir cerca de 13 M€ livres de impostos durante os três anos de contrato que lhe foram apresentados, disse imediatamente que sim, abdicando, por ora, de qualquer projeto desportivo na Europa, ele que já representou os espanhóis do Atlético de Madrid ou Villarreal, como os ingleses do Fulham, em duas das principais ligas mundiais.

Mas tudo começou precisamente com o conhecimento que Al Hilal teve da situação do argentino e da vontade do Sporting em negociar o atleta. Avançou primeiro com cerca de sete milhões de euros (M€), porém tal não suscitou agrado em Alvalade, tendo sido rebatida com valores próximos dos 10 M€ e, além do mais, foi sublinhado pelo elenco diretivo liderado por Frederico Varandas que o momento do negócio não era o melhor, isto fruto do período que se vive, em que não é possível efetuar qualquer reposição face ao recente encerramento da janela de transferências.

Emblema saudita subiu a parada pelo avançado, que pediu para sair pela força do vencimento que vai receber

Ora, o Al Hilal, que pode inscrever jogadores até ao próximo dia 6 de novembro, jogou com a pressão do atleta, colocando o dinheiro como móbil definitivo junto dos dirigentes leoninos, que vão ceder, mesmo que ainda esteja a ser discutida a colocação de uma cláusula que beneficie financeiramente o clube no futuro, como uma eventual percentagem em negócio posterior o mais-valia gerada.

Aqui, há outro factor essencial a ter em conta: 50% dos direitos económicos do jogador estão ainda na posse do Atlético de Madrid. Claro que nestas contas há um aspeto que deve ser tido em linha de conta, nomeadamente a poupança salarial que a saída de Vietto poderá representar para a SAD, uma vez que o contrato de trabalho que liga as duas partes expira apenas em 2024, implicado um bolo total de encargos de 14 M€ em salários até lá. Refira-se que o avançado de 26 anos apontou na derradeira temporada oito golos em 35 jogos, mas esta época leva um, frente ao FC Porto, em cinco jogos feitos.

Deve ficar fora do jogo nos Açores

Luciano Vietto deverá ficar fora dos convocados para o encontro de amanhã frente ao Santa Clara, nos Açores. As negociações estão numa fase muito adiantada, aliás, segundo O JOGO apurou, estão mesmo praticamente concluídas e, como tal, Rúben Amorim deverá prescindir da presença do avançado argentino na convocatória.

O técnico, aliás, mantém-se fiel à máxima de que pretende ter às suas ordens jogadores totalmente comprometidos com o clube e os seus objetivos, algo que, naturalmente, não acontece com Vietto.