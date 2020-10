Vietto já tem acordo feito: a viagem e os valores em torno do negócio

Avançado viaja este sábado para a Arábia Saudita. Al Hilal paga 8 milhões e dá contrato de três anos.

Luciano Vietto viaja este sábado para a Arábia Saudita, depois do Al Hilal e Sporting terem chegado a acordo para a transferência do avançado argentino por oito milhões de euros (M€), tendo, segundo O JOGO apurou, à sua espera um contrato válido por três temporadas, com mais uma de opção, onde ganhará um ordenado progressivo, concretamente 3,8 M€ no primeiro ano, 4,2 M€ no segundo e 4,6 M€ no terceiro, isto em termos líquidos.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, antes de seguir para os Açores, jogou à defesa, mas reconheceu "a proposta das Arábias" para o jogador em termos financeiros. "Tem tido um compromisso e atitude de grande profissional. Há mais de 10 dias que é alvo de intenção de compra, a abordagem inicial foi negativa por parte do Sporting e do Vietto, o clube [Al Hilal] tem vindo a subir a proposta para valores astronómicos na parte do jogador, é uma verdadeira proposta das Arábias, não está a ser fácil para o jogador. O Sporting entende isso, vamos ver", disse.