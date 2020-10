Vietto e Sporar ficaram no Sporting e "desafiam" Rúben Amorim

Vietto e Sporar foram decisivos para o empate no clássico com o FC Porto

Segundas linhas para Amorim, dianteiros mostraram com o FC Porto que não desistem de lutar por um lugar. Decisivos na jogada do 2-2´.

No primeiro jogo após o encerramento da maioria das janelas de transferências europeias, sábado passado, em Alvalade, contra o FC Porto, Rúben Amorim viu o empate (2-2) no clássico saltar literalmente do banco, com as entradas de Vietto (56") e Sporar (77").

O momento ganha particular relevância se tivermos em conta que argentino e esloveno, respetivamente, estiveram com um pé fora de Alvalade no defeso e que neste momento não são opções iniciais para o técnico leonino, podendo mesmo ser negociados em janeiro pela SAD.