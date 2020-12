Vice para as finanças do Sporting garante: "Não estamos a tirar proveito do momento desportivo"

Francisco Salgado Zenha fez o raio-X do momento da SAD, dois dias após publicação das contas trimestrais

Passadas nem 48 horas da publicação dos resultados do primeiro trimestre do exercício de 2020/21 da SAD do Sporting, Francisco Salgado Zenha, vice paras as finanças do clube e administrador da sociedade, abordou o momento estrutural numa entrevista à Antena 1, onde explicou que apesar do bom momento desportivo, a pandemia causada pela covid-19 está a limitar os proveitos que daí possam advir.



"É altamente penalizador ter um início de ano tão positivo do ponto de vista desportivo e não poder tirar proveito dele. Se já o era e se já temos a quebra que temos - estamos a falar à volta de 5 milhões do trimestre - e comparamos um trimestre em que, no período homólogo, estamos muito melhor do que estávamos, imaginemos agora se pudéssemos traduzir este efeito, esta onde positiva no futebol", atirou, concretizando: "Isso prejudica-nos mais do que a outros, porque não estamos a conseguir, do ponto de vista financeiro, a tirar proveito do momento desportivo."