Manuel Ugarte, médio do Sporting, falou no programa "100% Deportes", da rádio uruguaia Sport 890, depois do jogo frente ao Arsenal.

Eliminar o Arsenal: "Foi tudo incrível. O ambiente era tal e qual aquilo que estamos habituados a ver na televisão. Eliminar a melhor equipa do momento, que lidera a Premier League, no seu próprio estádio... foi um jogo incrível."

Como viu os penáltis, depois de ser expulso: "No balneário havia uma televisão, mas não estava a dar o jogo. Então vi os penáltis no telemóvel, mas os gritos das bancadas chegavam primeiro do que a imagem."

Expulsão justa: "Sem dúvidas que o "matei". Tenho que melhorar isso. O vermelho podia ter sido evitado."

Associado ao Barcelona: "Vi nas redes sociais, mas não me disseram nada. Não estou nervoso com uma possível transferência, pois sinto-me cómodo e contente no Sporting."

Convocado para a seleção do Uruguai: "Estou contente por ser chamado novamente. Tenho muitas expectativas e tenho de agarrar o lugar."