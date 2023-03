"Vi-me a treinar com a equipa B do Sporting. Os adeptos não queriam acreditar"

Diego Capel lembra como tudo mudou com a chegada de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting.

Diego Capel representou o Sporting entre 2011/12 e 2014/15, guarda excelentes recordações da equipa leonina, mas admite que tudo mudou com a chegada de Bruno de Carvalho à presidência.

"Eu teria ficado em Sevilha para o resto da minha vida. Não podia falar na minha conferência de imprensa de despedida porque tinha à minha frente pessoas que considerava a minha família, mas o que vivi em Lisboa foi mágico. Aquela receção no aeroporto... Vivi um tempo muito bonito. Sou o espanhol com mais jogos no clube e as pessoas ainda se lembram de mim. Lá pude jogar a um alto nível", recordou o antigo avançado, de 35 anos, antes de lembrar o antigo líder dos leões.

"Liderou o clube durante três anos. Era mais adepto do que presidente. Sentava-se no banco [de suplentes] Foram anos complicados, durante os quais ele queria ser protagonista", disse ao portal espanhol Relevo.

"Ele decidiu que, pelo facto de eu ser o jogador com o maior salário, tinha de sair. De repente, vi-me a treinar com a equipa B. Os adeptos não queriam acreditar. Não podia estar num sítio onde quem mandava não me queria", lamentou.

Capel conquistou uma Taça de Portugal ao serviço do Sporting. Representou depois Génova (Itália), Anderlecht (Bélgica), Extremadura (Espanha), Birkirkara (Malta) e PASA Irodotos (Grécia).