Venda de Ugarte trava saída de outros indiscutíveis no Sporting

Somando o valor da venda de Porro aos spurs - entra no atual exercício - à saída do uruguaio, Varandas não será obrigado a abdicar de outros indiscutíveis como Inácio, Edwards ou Pedro Gonçalves



Embora matematicamente ainda seja possível lá chegar, a Liga dos Campeões para o Sporting é uma miragem - Braga tem mais quatro pontos do que os leões e um calendário teoricamente mais acessível nesta reta final do campeonato. A impossibilidade de contar com os milhões da competição na hora de orçamentar a temporada 2023/24 tem peso e não vale a pena escondê-lo, mas os leões não necessitam de fragilizar em demasia o plantel para atacarem a nova época.

O bolo proveniente da venda de Pedro Porro para o Tottenham (entra no atual exercício), e a previsível saída de Ugarte para a Premier League são suficientes para Frederico Varandas e, já agora Rúben Amorim, este olhando para a parte técnica, não terem de abdicar de pesos-pesados como Gonçalo Inácio, Edwards ou Pedro Gonçalves, só para referir três dos jogadores mais cobiçados.