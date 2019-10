Venda de bilhetes para a bancada ocupada em parte pelas claques do Sporting está bloqueada

Ingressos estão destinados apenas aos núcleos do clube leonino e não se encontram nas bilheteiras ou mesmo à venda no site.

A venda de ingressos para a Superior Sul, bancada de Alvalade onde se situam habitualmente as claques do clube leonino, entre outros adeptos, encontra-se bloqueada. Os bilhetes para a referida zona não estão disponíveis nas bilheteiras nem mesmo no site do clube leonino, tendo sido disponibilizados aos núcleos, apurou O JOGO.

Este é mais um episódio em torno do corte no protocolo por parte do Sporting com a Juventude Leonina e Directivo XXI. Recorde-se que esta semana a Juve Leo explicou que foi proibida de entrar no estádio e também no Pavilhão João Rocha com tarjas, bandeiras e outros materiais de apoio, assim como o cancelamento das gamebox adquiridas.

O Sporting recebe este domingo o Vitória de Guimarães, encontro da oitava jornada do campeonato com início marcado para as 20h00.