Vencer o Rio Ave vale fase de grupos da Champions ao Sporting. E há mais contas a fazer

Não será preciso esperar pelo resultado do clássico, mas uma derrota do FC Porto e um triunfo em Vila do Conde deixam título a um ponto.

O Sporting está a uma vitória de assegurar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, algo que poderá conseguir já na quarta-feira, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, independentemente do resultado que se verifique no clássico do dia seguinte entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz.

Em caso de triunfo, os leões conseguem assim a oitava participação nessa fase da competição milionária. Mas, diga-se, que podem mesmo ficar com o título de campeão nacional praticamente garantido, isto na mesma condição de vitória em Vila do Conde e desde que o FC Porto perca na Luz: então, bastará um ponto na receção ao Boavista, na jornada seguinte, para o jejum de 19 anos terminar.

Qualquer desfecho no próximo encontro que seja igual ao do rival Benfica permite a 8.ª presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, a qual só foi ultrapassada por uma vez: em 2008/09

As contas são simples de fazer. O Sporting tem 10 pontos de vantagem sobre o Benfica, atual terceiro classificado da Liga NOS - primeiro lugar fora do apuramento direto para a Liga dos Campeões - quando ainda estão em disputa 12 pontos, porém, somando mais três, o rival da Luz, mesmo conseguindo o mesmo número de pontos no clássico, ficará impossibilitado de alcançar o Sporting. Qualquer resultado idêntico ao do Benfica na próxima jornada deixará o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época. Para ficar o campeonato ficar praticamente decidido, os leões têm de vencer e esperar que o FC Porto perca. Os dragões têm vantagem no confronto direto devido ao empate em Alvalade a duas bolas e o nulo no Estádio do Dragão na segunda volta da Liga NOS.

Diga-se ainda que o Sporting, nas sete participações na fase de grupos da Liga dos Campeões, só em 2008/09 - com Paulo Bento como treinador - conseguiu seguir em frente, sendo então eliminado nos oitavos de final frente ao Bayern de Munique, depois de duas goleadas: 5-0 em Lisboa e 7-1 em Munique.