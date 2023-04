"Vencer a Liga Europa? Tudo é possível a partir do momento em que passámos o Arsenal"

Declarações do presidente do Sporting ao canal do clube.

A Champions: "Tento ser frio e deixar o meu lado de adepto de lado. Tivemos os oitavos de final na mão este ano. Ficou um espinho encravado. Disputámos dois jogos com o Marselha e, por erros nossos, não conseguimos. Mesmo assim, quase que trouxemos a possibilidade de passar com o Frankfurt. Sentimos a frustração, mas tenho de estar orgulhoso do que fizemos."

Arsenal: "É daqueles jogos que ficam para a história do Sporting. Eliminar uma equipa que é a melhor da Premier League é fabuloso. Eliminámos com mérito. Fomos melhores do que o Arsenal nos dois jogos. Foi uma jornada épica em Londres. O golo do Pote é lindo, fica na história dele e do Sporting. É daqueles jogos que marca uma geração."

Juventus: "Podendo eliminar o Arsenal podemos eliminar a Juventus. Mas sendo presidente, vejo que é uma equipa fortíssima e que seria vice-líder da Serie A se não tivesse perdido 15 pontos na secretaria. Tem vindo a melhorar muito, tem um orçamento superior e mais responsabilidade. Vamos competir."

Vencer Liga Europa? "Tudo é possível a partir do momento em que passámos o Arsenal.

Acredito que O Sporting tem todas as condições para ir à Liga dos Campeões. Não podemos dizer que praticamos o melhor futebol na Liga, mas seria injusto não nos qualificarmos."