"Vejo às vezes os rivais, mas preocupo-me é com o Sporting", conta Rúben Amorim

Rúben Amorim abordou este sábado o jogo de domingo, da 11ª jornada, em casa do Belenenses SAD

Paulinho é um reforço fundamental? "Para vencer o Belenenses não precisamos de qualquer jogador. É essa equipa que interessa. Só pensamos jogo a jogo. Vejo às vezes os rivais, mas preocupo-me é com o Sporting e é a equipa que melhor conheço.

Presente no sapatinho, posições reforçadas? Era a do primeiro lugar. De resto, o melhor presente é conquistar os três pontos com o Belenenses."

Feddal única baixa: "O Feddal está fora de jogo, tem um traumatismo. Veremos se vai estar no próximo. O Luiz Phellype está a recuperar, o Jovane também. Fora esses, não está mais ninguém no boletim clínico. Em relação aos amarelos, preparei os jogadores para terem cuidado, mas escolhi os melhores para o Belenenses. Basta lembrar que o Braga perdeu com eles no Jamor. Temos de procurar três pontos, depois pensar no Braga."