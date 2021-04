Veja como ficou o tornozelo de Neto após o Braga-Sporting

Central, que apesar da expulsão de Gonçalo Inácio aos 18', só entrou na segunda parte, tinha contraído entorse no tornozelo direito no treino da véspera

O central Gonçalo Inácio foi expulso ao minuto 18 do Braga-Sporting, mas Rúben Amorim só mexeu na defesa... ao intervalo: Neto começou a aquecer de imediato, sendo apenas lançado aos 46', ação atrasada que agora se explica com uma entorse no tornozelo direito do camisola 13 que o colocou em dúvida até à última.

A abrir o dia, Márcio Madeira, ex-futebolista e hoje comentador, analisava, nas redes sociais, o triunfo dos leões na Pedreira, publicando, também, a fotografia de um pé bastante inchado e garantindo que era de um jogador que quase partira o pé no dia anterior, mas que mesmo assim foi a jogo com "dores terríveis". "No fim tinha o pé ainda mais inchado", rematou o atleta que vestiu as cores de Nacional, Portimonense e que se retirou em "casa", no Vasco da Gama de Sines.

Mesmo sem revelar o nome do protagonista, apurou o nosso jornal que aquele pé é mesmo de Luís Neto . apesar do estado não apareceu no boletim clínico divulgado esta segunda-feira pelo Sporting.