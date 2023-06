Varandas volta a elogiar Amorim: "Faz confusão a muitas pessoas..."

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Rúben Amorim: "Neste momento, espero esteja de férias e a descansar. Não o vejo há algumas semanas. Espero que esteja bem tranquilo e descansado. Precisamos muito dele. É o homem certo para continuar à frente do nosso grupo de trabalho. É bom sinal que seja badalado e pretendido, é muito bom sinal que hoje as pessoas do Sporting sejam pretendidas. Mas ainda mais bom sinal que queiram ficar. Não estamos habituados a um treinador fazer a quarta época, mas atenção que o contrato é até 2026. Também não estávamos habituados a um treinador há quatro anos a dizer que está feliz no Sporting, também faz confusão a muitas pessoas."



Cobiça: "É verdade que tem havido interesse dos maiores clubes europeus. Está muito bem onde está, é um dos melhores do mundo, um jovem treinador. Penso que tem cinco anos de carreira como treinador. Seguramente não há nenhum treinador hoje no ativo que tenha vencido o que ele venceu nos seus primeiros cinco anos. Temos uma jovem estrutura. Eu considero-me um jovem, o meu diretor desportivo, administração e treinador são jovens. Vamos crescendo e aprendendo. Em 2018 era presidente do Sporting, hoje em 2023, estou muito mais bem preparado como presidente. Como me aconteceu como médico e oficial do Exército. É um privilégio ter Rúben Amorim pela quarta época, é sinal de estabilidade."

Arbitragem e proposta da FPF: "Fiquei muito contente com esse passo. Já tinha dito qual era a nossa opinião. É esse o caminho, Tem de haver coragem. O Sporting tem uma visão e uma postura muito positiva. Mesmo quando critica, e eu próprio já fiz comentários que hoje não teria feito, mas tentamos fazer crítica de forma construtiva. Este ano não o fizemos de forma agressiva e tóxica. Não é o caminho. Os árbitros têm de ter as melhores condições possíveis e isso só acontece se eles forem regulados de forma independente. O sistema tem de estar imune. Defendo uma arbitragem 100% independente dos clube de futebol. Não é só a independência. É a classificação, a remuneração... Eles têm de ser muito bem pagos. Muitos sofrem na pele com negócios pessoais. Têm de ser completamente independentes do ponto de vista financeiro. O Sporting bateu-se por medidas básicas como as comunicações do VAR. Portugal tem de dar esse passo, o Sporting foi o único que propôs a equipa da casa não ficar atrás do fiscal de linha."

Infraestruturas e Alvalade: "Um dos problemas que herdámos foi a falta de investimento e a degradação das infraestruturas. Temos hoje a Academia a funcionar muito bem, está resolvido. No estádio, terminámos o primeiro mandato a mudar todas as cadeiras, um desejo muito antigo dos sócios, mas queremos muito mais, é o objetivo até 2026. Vamos fazer muita obra no Estádio. Não posso contar os detalhes mas tenho a ambição de em 2026 os sócios terem orgulho no seu estádio pela primeira vez. Quer internamente, quer por fora, vamos querer transformar o Estádio de Alvalade. Já está a contecer, mas vai continuar a correr de forma racional. Em 2022 o Sporting estava melhor do que em 2018. Em 2026, o clube vai ter de estar melhor do que está hoje."