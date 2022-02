Varandas visa árbitro: "Não chega, ao intervalo, pedir desculpa por dar amarelo ao Coates"

Declaração, sem direito a perguntas, de Frederico Varandas no final do Sporting-FC Porto

Declaração, sem direito a perguntas, de Frederico Varandas no final do Sporting-FC Porto: "João Pinheiro é um árbitro competente, mas não estava preparado para isto, não sei se algum dia vai estar preparado para esta pressão, não sei se habituou aos estádios vazios por causa da covid-19. Não chega vir ao intervalo pedir desculpa por dar amarelo ao Coates. Não chega. Era amarelo para o Taremi. Isso foi decisivo na expulsão. O Sporting joga com dez jogadores quando jamais o FC Porto daria a volta com 11. Temos um amarelo ridículo ao Palhinha e durante o jogo pede desculpa. Este árbitro amedrontou-se, não tem coragem para arbitrar um jogo destes. Sou oficial do exército, espero que os oficiais de segurança relatem tudo o que viram. Os 40 anos de Pinto da Costa ficaram demonstrados neste jogo. Em abril cá estaremos para a meia-final da Taça de Portugal e se quiserem pôr adeptos a apanhar bolas que ponham."