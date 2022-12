Varandas vê Sporting "mais forte e competitivo" depois da pandemia

Mensagem do presidente do Sporting na gala dos prémios Stromp.

O Sporting realizou na noite desta sexta-feira a gala dos prémios Stromp e Frederico Varandas, que não marcou presença devido a questões pessoais, deixou uma mensagem em vídeo, destacando que o Sporting se encontra, hoje em dia, mais forte depois da pandemia de covid-19.

"Não quis de deixar de me associar a este magnífico evento, a entrega dos prestigiados prémios Stromp. Gostaria de congratular todos os membros deste grupo pelos 60 anos de existência, 60 anos ao serviço do Sporting, 60 anos sob os valores e princípios dos fundadores do nosso clube. Segundo, queria congratular o facto de, após dois anos de ausência, devido à pandemia, ser com grande felicidade que vejo toda a gente reunida nesta magnífica gala. É importante relembrar que, nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu, mas sobretudo muito coisa positiva, que tornou o Sporting mais forte, mais competitivo e mais saudável", afirmou o líder dos leões.

"Por fim, uma palavra a todos os premiados pelo magnífico serviço prestado ao Sporting, seja na forma de atleta, sócio ou dirigente. Em nome do Sporting, muito obrigado por servirem tão bem o nosso clube", completou Varandas.

Eis a lista de premiados:

O Atleta do Ano: Alex Merlim (Futsal)

A Atleta do ano: Auriol Dongmo (Atletismo)

Equipa do Ano: Equipa masculina Futsal

Revelação do Ano: Manuel Ugarte (Futebol) e Francisco (Kiko) Costa (Andebol)

Futebolista do Ano: Antonio Adán

Técnico do Ano: Ricardo Costa (Andebol)

Coordenador: Miguel Almeida (Ténis Mesa)

Dirigente: Francisco Salgado Zenha (Conselho Diretivo)

Academia: Mateus Fernandes

Sócio: Nuno Feliciano Carvalho (Agriloja)

Dedicação: Ricardo Filipe (Filstone, SA)

Saudade: Sérgio Abrantes Mendes, Antero Silva Resende

Especial funcionário: Paulo Silva Almeida (Departamento Sócios)

Especial Carreira: Nelson Costa (Treinador Taekwondo)

Especial Mérito Desportivo: Equipa masculina Natação

Mundial: André Santos (Kickboxing)

Mundial: Vicente Pereira, Diogo Matos, João Vaz, André Almeida (Natação Adaptada)

Mundial: João Soldado (Ténis Mesa Adaptado)

Mundial: Bárbara Silva (Kempo)

Mundial: Sofia Moncóvio, Rita Batista (Hóquei Patins)

Mundial: Ângelo Girão, Henrique Magalhães e João Souto (Hóquei Patins)

Mundial: Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares, Lucas Santos, João Félix, José Domingues, Sofia Correia (Ginástica)

Europeu: João Costa (Tiro)

Europeu: Teresa Bonvalot (Surf)

Europeu: Tomás Paçó, João Matos, Erick Mendonça, Miguel Ângelo, Pany Varela, Pauleta, Zicky Té (Futsal)

Europeu: Tiago Santos e Hugo Estrela (Kickboxing)

Europeu: Equipa masculina Corta-Mato