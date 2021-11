Varandas: "Trabalhamos para continuar - e muitos não o podem dizer - a ter um Sporting digno"

Primeiro foi Parambos, no sábado foi a cidade alentejana de Beja. Presidente do Sporting já entrou numa espécie de pré-campanha eleitoral, percorre o país para se aproximar dos adeptos e deixou bicadas aos rivais.

Depois de no início do mês ter visitado o núcleo de Parambos, no sábado o presidente Frederico Varandas visitou o de Beja na celebração do seu 30.º aniversário, em clara campanha eleitoral.

A cidade alentejana foi, de resto, a primeira visita na campanha para as eleições de 2018 e Frederico Varandas recordou esse dia, com orgulho pelos resultados desportivos e a postura do clube dentro e fora de campo, deixando bicadas aos adversários que têm estado a contas com a justiça: "O Sporting nunca abdica dos seus valores e consegue vencer. Este é o maior orgulho que um presidente pode ter. Trabalhamos para vocês, para continuar - e muitos não o podem dizer, mas nós podemos - a ter um Sporting digno, com valores, com coragem e vencedor".

O líder leonino respondeu aos elogios que ouviu dos responsáveis do núcleo, distribuíndo os louros pelos restantes membros da cúpula diretiva de clube e SAD.

"Ouvi, hoje, várias vezes o meu nome em vários discursos. Agradeço, mas é injusto. Esse mérito tem de ser distribuído pelos meus órgãos sociais. Sem a minha equipa, jamais o Sporting venceria. Por muito desgastante e dura que esta missão seja, não há maior retribuição do que sair à rua e ver os sportinguistas orgulhosos. Foi aqui que fiz a primeira visita a um núcleo na campanha eleitoral e nunca duvidei de que voltaria", disse o presidente verde e branco.